الدفاع المدني ينتشل جثة امرأة وثلاثة اطفال باندلاع حريق في مخيم للنازحين بالانبار

2021/04/16 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن انقاذ طفلين وانتشال جثة امرأة وثلاث اطفال باندلاع حريق في مخيم للنازحين بالانبار. وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ طفلين مع انتشال جثة أمرأة وثلاث اطفال بالتزامن مع عمليات السيطرة على حادث حريق اندلع داخل 6 كرفانات سكن واطئة الكلفة مخصصة للنازحين في مركز المحافظة الرمادي الكيلو 18".وبينت أن "فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وبذلت جهود كبيرة لاحتواء الحادث والسيطرة على النيران ومنع توسعها الى الكرفانات المجاورة المشيدة من الواح السندوچ بنل سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات الدفاع المدني التي تحضر استخدام تلك المادة الخطرة نظرا لسرعت اشتعال وانتشار النار فيها".

ولفتت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة احتراق موقد نفطي ( چولة) في احد الكرفانات أثناء الطبخ مما اشعل الحريق بادئ الامر".

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