فيديو.. إغماء وسقوط مروع لمسؤولة دنماركية خلال الإعلان عن إيقاف استخدام

2021/04/16 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مديرة وكالة الأدوية الدنماركية، تانيا إريكسين، الأربعاء، للإغماء في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه كوبنهاغن إيقاف استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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