توقعات بمزيد من الهجمات الصاروخية على اربيل

2021/04/16 | 00:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع الخبير في الشأن العراقي يحيى الكبيسي، الخميس، تعرض مدينة اربيل الى مزيد من الهجمات الصاروخية وبصورة اوسع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان منفذي الهجوم فصائل تابعة لإيران.

وذكر الكبيسي في تصريح لموقع NRT عربية، اليوم (15 نيسان 2021)، ان الفصائل التي تتلقى الدعم من ايران هي المسؤولة عن استهداف مطار اربيل للمرة الثالثة خلال الفترة الماضية".

واضاف، ان "هذه الفصائل تهدف من خلال هذه الهجمات ايصال رسالة بشأن وجودها واستمرارها وبقائها ضمن المعادلة السياسية للدولة العراقية".

وتوقع الكبيسي تعرض مدينة اربيل الى هجمات صاروخية اكثر واوسع خلال الفترة المقبلة".

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