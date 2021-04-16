2021/04/16 | 00:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افتتح أمين بغداد علاء معن ووزير الرياضة والشباب عدنان درجال، الخميس، عدة ملاعب للتنس في متنزه الزوراء وسط بغداد.

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وذكر بيان للأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، أن "أمين بغداد ووزير الرياضة والشباب افتتحا اليوم عدداً من الملاعب الخاصة بلعبة التنس انجزت بجهود ذاتية من قبل دائرة المتنزهات والتشجير في أمانة بغداد".

وأضاف البيان، أن "مساحات كانت مهملة تحولت الى ملاعب يمكن للمواطنين ممارسة الرياضة فيها".

فيما نقل البيان دعوة أمين بغداد للعوائل البغدادية لممارسة رياضة التنس في تلك الساحات وبشكل مجاني.

وتابع البيان، "من جانب آخر تمنى درجال أن تنتشر مثل تلك المبادرات التي قامت بها أمانة بغداد في كل محافظات العراق لتشجيع الشباب لممارسة الرياضة وترك كل ماهو ضار بهم".

وختم البيان، أن "متنزه الزوراء هو المساحة الخضراء الأكبر داخل العاصمة ويشهد بين حين وآخر أعمال تطوير لجذب المواطنين وزيادة راحتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجاناً ولكل المواطنين.. معن ودرجال يفتتحان عدة ملاعب للتنس في متنزه الزوراء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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