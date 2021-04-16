السعودية تؤكد وقوفها مع العراق بما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه

2021/04/16 | 00:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق يوم أمس.وأكدت الوزارة في بيان "رفض المملكة القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".وشددت الوزارة على "وقوف السعودية الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، والتأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف"./انتهى9

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