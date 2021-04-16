المالكي: ضرب السفارات في العراق غير جائز شرعا

2021/04/16 | 00:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن رفضه لضرب السفارات الدبلوماسية في العراق، فيما رأى أن ذلك فعل “غير جائز شرعا”.وقال المالكي، في مقابلة متلفزة، تابعها “المركز الخبري الوطني”: “نرفض […]

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