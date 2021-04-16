الدفاع المدني ينقذ طفلين وينتشل جثة امرأة وثلاث أطفال

2021/04/16 | 00:46 - المصدر: قناة التغيير

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الدفاع المدني ينقذ طفلين وينتشل جثة امرأة وثلاث اطفال باندلاع حريق في مخيم للنازحين في الانبار .

تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ طفلين مع انتشال جثة أمرأة وثلاث اطفال بالتزامن مع عمليات السيطرة على حادث حريق اندلع داخل 6 كرفانات سكن واطئة الكلفة مخصصة للنازحين في مركز المحافظة الرمادي الكيلو 18

حيث طوقت فرق الدفاع المدني الحريق وبذلت جهود كبيرة لاحتواء الحادث والسيطرة على النيران ومنع توسعها الى الكرفانات المجاورة المشيد من الواح السندوچ بنل سريع الاشتعال والمخالف التعليمات الدفاع المدني التي تحضر استخدام تلك المادة الخطرة نظرا لسرعت اشتعال وانتشار النار فيها .

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة احتراق موقد نفطي ( چوله) في احد الكرفانات أثناء الطبخ مما اشعل الحريق بادئ الامر .

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