بايدن يقول لبوتين

2021/04/16 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن "وقت خفض التصعيد" مع روسيا "حان"، حاضا نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص على الامتناع عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا.

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