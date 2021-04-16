لمن تُقْرَعُ الأجراس في أوروبا؟ - الطاهر المعز

2021/04/16 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز أوروبا على حافة حرب حقيقية، مَخْفِيّة: بدأت مناورات حلف شمال الأطلسي (ناتو ) "Iniochos 21" في اليونان منذ 12 نيسان/أبريل 2021 ، بمشاركة طائرات هجومية نووية من طراز F-16الأمريكية، والطائرات والأسلحة الموجودة بالقواعد الأمريكية في اليونان ، إلى جانب مقاتلات F-16 و F-15 من الإمارات والجيش الصهيوني، وتجري التدريبات في بحر إيجه، غير بعيد عن البحر الأسود وأوكرانيا، وأَوْضَحَ رئيس اللجنة العسكري ......





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