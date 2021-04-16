2021/04/16 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس من أجل اقامة جبهة: مواطنون ضد الفاشية لا أعرف كم من المشاهدين نجحوا أو حاولوا استيعاب مشهد اعتداء عناصر شرطة اسرائيل الوحشي على النائب عن الجبهة الديمقراطية في الكنيست، الدكتور عوفر كسيف، ومن ثم ترجموه كتجسيد لسياسة الدولة الرسمية الجديدة وأساليب جهاز شرطتها، التي باتت اعتداءاتها المتكررة على المواطنين المسالمين، من عرب ويهود، مؤشرًا واضحًا على خطورة التغيير العنصري الفاشي الجوهري ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أجل اقامة جبهة:مواطنون ضد الفاشية - جواد بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أجل اقامة جبهة:مواطنون ضد الفاشية - جواد بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).