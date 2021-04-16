الكاظمي : نسعى لوضع المثنى على خريطة الاعمار الحقيقي عبر سلسلة من المشاريع الاستثمارية

2021/04/16 | 01:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السعي لوضع المثنى على خريطة الاعمار الحقيقي من خلال مشاريع استثمارية كبرى .وقال الكاظمي في تغريدة على/ تويتر / :" كنت بين اهلي في السماوة والرميثة ".واضاف :" رغم الظروف الصعبة التي تشكل جرحا لكل ضمير حي من تراكمات سنوات من الاهمال ، نسعى معا لان نضع المثنى الصابرة عزيزة النفس على خريطة الاعمار الحقيقي ، عبر سلسلة من المشاريع افتتحناها اليوم ، نعززها بمشاريع استثمارية كبرى قريبا "./ انتهى2

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