2021/04/16 | 01:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن موقفه حيال تأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد مرور عام على توليه المنصب، وفكرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يكشف موقفه من تأجيل الانتخابات والكاظمي والعودة إلى ترؤس الحكومة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يكشف موقفه من تأجيل الانتخابات والكاظمي والعودة إلى ترؤس الحكومة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يكشف موقفه من تأجيل الانتخابات والكاظمي والعودة إلى ترؤس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).