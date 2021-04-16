فياريال يضرب موعدا مع أرسنال.. واليونايتد يواجه روما بنصف نهائي اليوروبا ليغ

2021/04/16 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباريات الخميس من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، معلنة في نتائجها تأهل آرسنال الإنكليزي ليواجه خصمه فياريال الإسباني في دور نصف النهائي، الذي سيشهد مواجهة قد تكون حامية الوطيس ما بين نادي روما الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنكليزي، بعد أن حالفهما الحظ في مبارياتهما الأخيرة.

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