قصة الولايات المتحدة (18) – الإصلاحيون والتقدميون - محمد زكريا توفيق

2021/04/16 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق الإصلاحيون والتقدميون بحلول عام 1900، كانت الولايات المتحدة أغنى وأكثر بلد صناعي إنتاجا في العالم.



كانت تنتج 31.9% من إنتاج العالم من الفحم، 34.1% من الحديد، 36.7% من الصلب.



حوالي 12 مليون عامل من سكانها ال 74 مليون، كانوا يعملون في الصناعة.



كان الرجال والنساء والأطفال يعملون لساعات طويلة في المصانع والمناجم وورش العمل.



كثيرون كانوا يعيشون في المدن، لأن الكثير من المراكز الصناعية ا ......





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