شركة تأمين السفينة

2021/04/16 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة التأمين التي تغطي السفينة "إيفر غيفن" ببوليصة خاصة إنها شعرت بـ"خيبة أمل" حيال قرار هيئة قناة السويس بـ"احتجاز" السفينة حتى دفع تعويضات تم تقديرها بنحو مليار دولار بعد جنوح السفينة في القناة بشكل تسبب بشل حركة السفن عبر القناة، في مارس.

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