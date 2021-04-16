2021/04/16 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الدستورية في "جمهورية شمال قبرص التركية"، المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا، قرارا يقضي بحظر مراكز تحفيظ القرآن باعتبار أنها "تتعارض مع علمانية الدولة"، في تطور لافت أثار غضب الرئاسة التركية.

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