مقتل سعودي بين فكي أسد

2021/04/16 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي سعودي، الخميس، متأثرا بجروح تعرض لها جراء مهاجمته من أسد كان يقوم بتربيته في العاصمة السعودية.

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