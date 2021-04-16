تصفية سياسية أم حوادث عرضة.. ماذا وراء موجة الاغتيالات الأخيرة؟

2021/04/16 | 05:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز يرصد خبراء ومعنيون في الشأن الأمني العراق، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاغتيالات ضد ضباط أمنيين ومرشحين سياسيين ومشاركين في العملية الانتخابية، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب تلك العمليات، مع قرب موعد الانتخابات النيابية.ويربط كثيرون بين عودة مسلسل الاغتيالات وبين اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية التي يتوقع إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر …

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