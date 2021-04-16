نائب: ارتفاع سعر صرف الدولار احرق الاسواق والحكومة لم تحرك ساكنا

2021/04/16 | 05:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب النائب المستقل منصور البعيجي الحكومة ان تتحرك سريعا وتجد حلول لما يحصل من ارتفاع كبير جدا بأسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع اسعار صرف الدولار وهذا الامر غير مقبول ولايمكن السكوت عليه نهائيا .مشيرا الى اننا نعيش ايام شهر رمضان الفضيل والمواطن الفقير يعيش ايام صعبه وسط ارتفاع اسعار المواد الغذائية وجميع المواد …

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