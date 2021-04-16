ردا على إطلاق صاروخ.. ضربات إسرائيلية جوية على غزة

2021/04/16 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، إنه شن غارات جوية على غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع في اتجاه جنوب الدولة العبرية.

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