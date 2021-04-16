واشنطن تدين هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية

2021/04/16 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، هجمات الحوثيين ضد السعودية هذا الأسبوع، وفق ما جاء في بيان للخارجية الأميركية.

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