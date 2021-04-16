بايدن يفرض عقوبات شديدة على موسكو لكنه يقول لبوتين “حان وقت خفض التصعيد”

2021/04/16 | 06:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – بعد اليد الممدودة، انتقلت إدارة جو بايدن إلى الهجوم المضادّ، ففرضت الخميس سلسلة عقوبات ماليّة قاسية على روسيا وطردت عشرةً من دبلوماسيّيها، لكنّ الرئيس الأميركي الجديد قال في الوقت نفسه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنّ “الوقت حان لخفض التصعيد”.منذ وصوله إلى البيت الأبيض، أشار الرئيس الأميركي إلى أنّه يُعدّ […]

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