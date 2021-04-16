ما معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 

2021/04/16 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم أزل أتذكر ما كان يقوله لنا قادة الجماعة الإسلامية في كلية طب القصر العيني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي ليدعموا تنفيذ ما أسموه حدود الشريعة الإسلامية مثل بتر يد السارق ورجم الزناة وقتل المثليين.

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