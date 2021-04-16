عندما حكم المليونيرات . - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس لا أظن أن هناك من أضر بمصر- بخطط محكمة القصد و التدبير - منذ إفتتاح القرن التاسع عشر (1800 ) حتي الأن..
مثل حكامها من الضباط المليونيرات .هذا ..
ليس بسبب الديون المتلتلة التي إستدانوها ..
أو الإنفاق غير العاقل الذى لا يراقبه دافعي الضرائب ..
أو بسبب فرض و تحصيل - بصورة مجحفة - أتاوات و دمغات..
وغرامات..
و تبرعات قسرية مع كل نشاط مجتمعي .أو لان علامات الفقر و العوز طالت أغلب الطبقات .
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