شاهد بالوثيقة: الداخلية العراقية تعفي مدير شرطة كركوك من منصبه

2021/04/16 | 06:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، أمرًا إداريًا بإعفاء مدير شرطة محافظة كركوك اللواء علي كمال عبد الرزاق حمزة من منصبه وتكليف العميد كاوه غريب خلف له، م...

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