المفاوضون الأميركيون والإيرانيون يبحثون عن طريقة لفك عقدة العقوبات

2021/04/16 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث المفاوضون الأميركيون والإيرانيون سبل لفك عقدة العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني مقابل عودة طهران للاتفاق النووي.

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