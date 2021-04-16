أزير المسيّرات يرهب من في قاعدة عين الأسد

2021/04/16 | 07:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ان مسيرات حربية استهدفت قاعدة عين الاسد دون الاشارة الى اذا ما كانت هناك اضرار جراء الإستهداف....

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