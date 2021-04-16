رسالة أحتجاج - عباس علي العلي

2021/04/16 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي كلهملا أستثني أحدا منهمسادة ...



قادة ....



عبيد....يملكون رؤوسا كبيرةبحجم الجحيممحشوة بالآثام....



المقدسةواللا مقدسةوقلوبا قوية بمقدورها أن تشرب ماء البحرلم يشرق النور فيهاأما أكفهمفمشغولة بالدعاء مرة ومرة ترفع السيف بوجه اللهمرة عبادة ...



ومرة سيادةوعيسى بدينه وموسى بدينهولا يفسد الأختلاف للود قضيةمنذ ألف ....



وألف....



وألف عام....يما ......





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