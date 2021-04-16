أكسيوس: بايدن يتجه لتعيين نيكولاس بيرنز سفيرا لدى الصين

2021/04/16 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "أكسيوس" أن تعيين الدبلوماسي المحترف، نيكولاس بيرنز، سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين بات في مراحله النهائية من التدقيق، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

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