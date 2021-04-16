الخاتمة - صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - دلشاد خدر

2021/04/16 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلشاد_خدر الجزء التاسع والأخير في تلك الأيام العصيبة التي مررنا بها استطعنا أن نشكل مجاميع مسلحة في المدينة.



الأغلبية منهم كانوا من أنصار الحزب (الپێ-;-شمە-;-رگه) من الذين بعد عمليات الأنفال المشؤومة كانوا قد سلموا أنفسهم الى النظام لكنهم لم ينقطعوا عن الحزب.



بعض من هؤلاء كانوا أصلاً من مسلحي النظام وهم أصدقاء لحزبنا.



وبالرغم من أن النظام قد أعلن منع التجوال يوم 10 آذار في م ......





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