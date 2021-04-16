الأمم المتحدة: سنستمر في مهمتنا بأفغانستان بعد انسحاب الناتو والقوات الأميركية

2021/04/16 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستبقي الأمم المتحدة على مهمتها السياسية لمساعدة أفغانستان رغم رحيل القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي هذا العام، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك الخميس.

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