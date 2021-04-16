2021/04/16 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آلان_وودز كيف نكتسب المعرفة؟ هل هناك عالم حقيقي يتجاوز حواسنا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما علاقتنا به؟ في هذه المساهمة النظرية الهامة، يقوم محرر موقع الدفاع عن الماركسية، آلان وودز، بالدفاع عن المادية ضد المثالية والظلامية وضد فلسفة ما بعد الحداثة الشائعة اليوم داخل الجامعات.صدر هذا النص أيضا مقدمة لإصدارنا الجديد بالإنجليزية لكتاب لينين عن الفلسفة الماركسية “المادية والنقد التجريبي”.



الكتاب متاح ل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفاعا عن المادية - آلان وودز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفاعا عن المادية - آلان وودز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).