لا لقمع الحق في الانتماء النقابي - النهج الديمقراطي

2021/04/16 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي لا لقمع الحق في الانتماء النقابيكل التضامن مع الرفيق كريم حاجي والعمال المطرودين من شركة فوغال بتازة.تتابع السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي للنهج الديمقراطي باستياء شديد الأوضاع المأساوية لعمال شركة “فوغال” للنقل الحضري بتازة وما يتعرضون له من تعسفات واستفزازات وعمليات طرد تعسفية من العمل في حق العمال بسبب انتماءهم النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من طرف ادارة الشركة، كان آخرها ......





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