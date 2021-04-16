مصرع امرأة وثلاثة أطفال بإندلاع حريق بمخيم للنازحين غرب العراق

2021/04/16 | 08:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، عن مصرع امرأة وثلاثة أطفال باندلاع حريق بمخيم للنازحين في الانبار الواقع غرب البلاد....

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