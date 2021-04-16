العراق: العثور على اموال طائلة وأكوام من الذهب والفضة بالموصل

2021/04/16 | 08:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في العراق، عن العثور على أموال طائلة وذهب وفضة في مخبأ أثناء سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي على الموصل شمال البل...

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