فصائل المقاومة لن تتوقف الا عند خروج قوات الاحتلال من العراق

2021/04/16 | 08:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى متابعون أمنيون أن الاستهدافات الت‍ي طالت القوات الأميركية داخل قاعدة الحرير في أربيل والقوات التركية في ناحية بعشيقة تطور لافت في عمل فصائل المقا...

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