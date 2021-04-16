2021/04/16 | 08:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيات كورونا عالمياً تقترب من 3 ملايين وهذه الدولة أكبر المتضررين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/16 | 08:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا عالمياً تقترب من 3 ملايين وهذه الدولة أكبر المتضررين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا عالمياً تقترب من 3 ملايين وهذه الدولة أكبر المتضررين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).