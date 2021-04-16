إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية وسقوط ضحايا

2021/04/16 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أميركية مقتل وإصابة عدة أشخاص في مدينة إنديانابوليس في وقت متأخر من يوم الخميس.

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