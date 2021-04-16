المالكي يتحدث عن آخر تطورات العلاقة مع الصدر.. ويوجه طلبا بشأن الحكومة الحالية

2021/04/16 | 09:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استبعد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امكانية اجراء الانتخابات وسط الخروقات الامنية الراهنة، مؤكدا ان الحكومة الحالية لا تحظى بوفاق سياسي.

وقال المالكي في حديث متلفز تابعه NRT عربية الخميس (16 نيسان 2021)، إن "يدي ممدودة لكل من يريد التصالح معي، ولا أريد الخصومات، ولا اريد استمرار الخلاف لا مع مقتدى الصدر ولا مع غيره"، نافياً "وجود وساطة للمصالحة مع السيد مقتدى الصدر".

وعن الانتخابات، أكد أن "حركة ارادة ستكون معنا في العملية المقبلة ولكننا نخشى من الإشراف الأممي، والسلاح المنفلت على الانتخابات"، مرحبا بـ "الرقابة الدولية على الانتخابات ورافضا تاجيل العملية مطلقا".

واعلن المالكي عن "تحفظه من نظام الدوائر الانتخابي وتم رفضه من قبلنا لكن فُرض علينا".

وأكد على "ضرورة دعم القوى السياسية لحكومة الكاظمي في الخطوات الايجابية"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية تعاني من ازمات مالية كبيرة، وأزمة مالية، تمثلت بخروج السلاح المنفلت الى الشارع".

وتابع، "من أخطر الأزمات التي تواجه حكومة الكاظمي هي عدم وجود وفاق سياسي معها".

وبشأن آمال عودته للسلطة، أكد المالكي أن "الشعب هو من سيقرر عودتي الى رئاسة الوزراء، واذا حدث ذلك، فخطوتي الأولى فرض الامن وهيبة الدولة في العراق".

وإلى الموصل قال رئيس ائتلاف القانون ان "المدينة لم تسقط عسكريا، وسقطت بمؤامرة"، متسائلا: "كيف انسحب 30 ألف شرطي من المحافظة بلحظة، وكيف انسحبت القوات والضباط والاسلحة من الموصل وصلاح الدين".

واشار الى ان "تفاصيل مؤامر اسقاط الموصل دونتها في مذكراتي، وستصدر قريبا".

وتطرق المالكي الى الاوضاع الراهنة التي تشهدها الناصرية، مبينا أن "المدينة غير مستقرة حتى اللحظة، وفي وقت سابق كانت ساقطة وتم احتوائها جزئيا"، نافيا علمه "ان كان هناك طرف ثالث يعمل في الناصرية ومستبعدا في ذات الوقت هذا الامر".

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