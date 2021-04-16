الولايات المتحدة تعلن إصابة 5800 شخص بكورونا رغم تطعيمهم ضد الفيروس

2021/04/16 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية CDC، إصابة حوالي 5800 شخص، من أصل 77 مليون، بفيروس كورونا المستجد، رغم حصولهم على اللقاحات المضادة له.

الولايات المتحدة تعلن إصابة 5800 شخص بكورونا رغم تطعيمهم ضد الفيروسحصيلة وفيات كورونا حول العالم تقترب من 3 ملايين والولايات أكبر المتضرريينوقال متحدث باسم المراكز إن غالبية هؤلاء الأشخاص لم يدخلوا المستشفى، وإن 29 بالمئة منهم يعانون من التهابات بدون أعراض، مشيرا إلى أن 65% من حالات الإصابة هي بين النساء، وما يزيد قليلا عن 40% كانت لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وما فوق، كما تم نقل 7% من هؤلاء الأشخاص إلى المستشفى، وتوفي منهم 74 شخصا.

وبحسب موقع "وورلد ميتر"، سجلت الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة أكثر من 32 مليون و210 آلاف إصابة بكورونا، وما يزيد عن 578 ألف وفاة.

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