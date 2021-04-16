بعد اعتقال قياديين في داعش يجندون الشباب.. خبير أمني يدق ناقوس الخطر

2021/04/16 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الأمني، سرمد البياتي، الجمعة، (16نيسان 2021) عن سرعة تكيّف تنظيم داعش الإرهابي مع التطورات الأمنية والعمليات العسكرية التي تستهدف عناصره، محذراً من قدرة التنظيم في الوقت الحالي على تجنيد الشباب واستقطابهم الى صفوفه.

وقال البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية ليس لديها خطة منهجية واضحة لتغيير ومواجهة فكر داعش، من خلال الدورات التأهيلية والاصلاحية"، مشيراً، إلى أن "خطر التنظيم قد يعود من جديد في حال لم تلفت الحكومة إلى معالجة الأمر".

وأضاف البياتي، أن "داعش قادر على تنظيم دعوات سرية مثل ما حصل قبل 2014، واستقطاب الشباب، وإعادة ترتيب صفوفه مرة اخرى"، مشيراً، إلى" وجود جيوب لداعش في مناطق عديدة من العراق".

وتابع، "شاهدنا على مواقع التواصل كيف تحول مخيم الهول السوري إلى بؤرة داعشية وكيف تغلغلت الأفكار الداعشية في عقول الأطفال".

وطالب "الحكومة العراقية بإقامة دورات التأهيل والتوعية، في المناطق التي يتواجد فيها التنظيم، للحد من انتشاره وعودة التنظيم مجدداً".

وأعلنت وكالة الاستخبارات، مؤخراً، الحصول على اعترافات بقيام عنصرين في داعش، بتجنيد شباب في صفوف التنظيم داخل كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، أن "الارهابيين الاثنين اعترفا من خلال التحقيقات الاولية معهما بانتمائهما لتلك العصابات الاجرامية عام ٢٠٢٠، عن طريق أحد قيادات داعش الارهابية، وتم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي، والاجهزة الامنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، كما اعترفا بقيامهما بكسب وتجنيد الشباب الأحداث داخل مدينة كركوك".

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