2021/04/16 | 09:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن خطط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بشأن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي.ووفقا لبرنامج “الشيرنغيتو” الشهير، فإن برشلونة يخطط أن يمنح ميسي راتبا سنويا يبلغ 30 مليون يورو.وأشار إلى أن العرض سيكون بمثابة تخفيض لراتب النجم الأرجنتيني مع برشلونة لأكثر من 50 بالمئة.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يعلن “البرغوث” حتى الآن عن موقفه بشأن الاستمرار في “كامب نو”.وكان الهداف التاريخي لبرشلونة قاب قوسين أو أدنى من مغادرة النادي في نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية الأخيرة، من جراء تداعيات الخسارة المذلة لـ”البلاغرانا” على يد بايرن ميونيخ في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يجهز عرضا “هزيلا” لتجديد عقد ميسي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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