2021/04/16 | 09:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت زيادة قياسية يومية جديدة في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بلغت أكثر من 200 ألف حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وهذه هي الزيادة القياسية اليومية الثامنة في الأيام التسعة الماضية.وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس: “تم تسجيل 217353 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في الهند ارتفع بواقع 1185 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 174308 حالات.ووصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى حوالي 14.3 مليون، أي في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تسجل أكثر من 217 ألف إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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