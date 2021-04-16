البيت الأبيض يكشف سبب سحبه قواته من أفغانستان

2021/04/16 | 09:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، يهدف لتخصيص وتركيز مزيد من الموارد لمواجهة التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأكد متحدث باسم البيت الأبيض في تصريح صحفي، أن “أحد الأسباب التي دفعت الرئيس وفريقه إلى اتخاذ خطوات حذرة في أفغانستان هو توفير الوقت والموارد لقيادتنا والجيش لمزيد الاهتمام والتركيز على ما نعتبره تحديات رئيسية للقرن الحادي والعشرين، والتي هي أساسا مرتبطة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ”.ويأتي هذا التصريح بعد إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة مؤخرا أنها ستبدأ سحب القوات من أفغانستان بحلول الأول من مايو وستنتهي من ذلك قبل […]

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