البرلمان العربي يدين الحادثين الارهابيين في اربيل وبغداد ويؤكد دعمه للعراق وتضامنه معه

2021/04/16 | 09:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادان البرلمان العربي واستنكر بشدة، الحادثين الارهابيين في اربيل وبغداد ، واكد رفضه اية محاولات للنيل من العراق وامنه ووحدته واستقراره.واكد البرلمان العربي في بيان صحفي ، تضامنه الكامل ووقوفه التام مع العراق في حربه على الارهاب والجماعات الارهابية، ومساندته في كل ما يتخذه من اجراءات للتصدي لمحاولات زعزعة امنه واستقراره ، معربا عن تعازيه ومواساته لقيادة العراق وحكومته وشعبه في ضحايا الحوادث الارهابية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين./ انتهى

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