المالكي يكشف عن خطوته الأولى في حال عودته للمنصب

2021/04/16 | 09:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، القوى السياسية إلى دعم حكومة الكاظمي، فيما استبعد امكانية اجراء الانتخابات المقبلة بسبب الظرف الأمني الراهن، فيما عرض المصالحة مع زعيم التيار الصدري.وقال المالكي في تصريحات اوردها مكتبه الاعلامي، يوم أمس الخميس، إن “يدي ممدودة لكل من يريد التصالح معي، ولا أريد الخصومات، ولا اريد استمرار الخلاف لا مع مقتدى الصدر ولا مع غيره”، نافياً “وجود وساطة للمصالحة مع السيد مقتدى الصدر”.وعن الانتخابات، أكد أن “حركة ارادة ستكون معنا في العملية المقبلة ولكننا نخشى من الإشراف الأممي، والسلاح المنفلت على الانتخابات”، مرحبا بـ “الرقابة الدولية على الانتخابات ورافضا تاجيل […]

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