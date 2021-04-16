بعد أن كان يشرف على تربيته.. أسد يودي بحياة صاحبه في السعودية

2021/04/16 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي مواطن سعودي مصرعه إثر تعرضه لهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في منزله.

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وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، وتابعها "ناس" (16 نيسان 2021)، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالحادثة وباشرت بالتحقيق في موقع الحادث بحي السلي شرق العاصمة الرياض.

وقالت الصحيفة إن الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد، مشيرة إلى أنه توفي متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

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