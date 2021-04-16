قيادي كردي: التحالفات بعد الانتخابات وبعض الأحزاب لا يمكن إزاحتها

2021/04/16 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص قال القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، اليوم الخميس، إن التحالفات السياسية ستكون بعد الانتخابات لتحديد الكتلة الأكبر، فيما رأى أن بعض الأحزاب التي وصفها بالمؤسسة لا يمكن إزاحتها.وقال بيرة […]

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