محافظة عراقية تسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا منذ تفشي الجائحة

2021/04/16 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة (16 نيسان 2021)، تسجيل اعلى معدل يومي للاصابات منذ ظهور جائحة كورونا قبل اكثر من عام.

وقال مدير اعلام الدائرة، فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "فرق ديالى الصحية اجرت 2150 فحصاً لحالات اشتباه خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضاف، أن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 723 شخصاً بكورونا في معدل هو الاعلى منذ ظهور جائحة كورونا في اذار العام الماضي فيما بلغت حالات الشفاء 184 حالة وتسجيل حالة وفاة واحدة".

وتابع العزاوي، ان "معدل الاصابات التراكمية بلغ 35260 حالة والشفاء 31352 حالة والوفيات 302 حالة".

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