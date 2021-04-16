إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية وسقوط عدد من الضحايا

2021/04/16 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدة أشخاص في مدينة إنديانابوليس في وقت متأخر من يوم الخميس.

وذكرت صحيفة إنديانابوليس ستار، أنه تم العثور على العديد من الضحايا في منشأة تابعة لشركة Fedex بالقرب من مطار المدينة الدولي، نقلاً عن بيان للشرطة صدر في وقت متاخر من يوم أمس الخميس.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه وقعت إصابات كثيرة في هذا الحادث، ولم يتم إعلان رقم مبدئي بعد.

وقال الرائد جوزيف مكاتي، من مكتب عمدة مقاطعة ماريون بولاية إنديانا، إن إطلاق نار وقع في مستودع تابع لشركة فيديكس بالقرب من مطار إنديانابوليس.

وأضاف سام رودينو، المتحدث باسم شرطة ولاية إنديانا، أن المستودع يقع على الجانب الجنوبي الغربي من المدينة.

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